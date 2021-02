96-Meinung: Der Zuschauerausschluss hat im Hassderby auch seine guten Seiten

Okay, sie sind engagiert, sie haben sich auch in der Geisterphase nicht von Verein und Mannschaft entfremdet, und sie wollen unbedingt einen Sinn in ihrem Leben finden, offenbar reichen dafür ein Besuch bei den blau-gelben Lieblingen und die gemeinsam vorgetragenen Hassgesänge gegen die alten Rivalen aus Hannover.

Das bleibt ein noch aufzuklärendes Rätsel

Das Negative wiegt allerdings schwerer – die Fans, vermutlich Ultras, sind nach Vereinsangaben unerlaubt eingedrungen, damit wäre die Aktion Hausfriedensbruch, und sie haben vielfach gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Einige trugen keine Masken und hielten kaum Abstand – ziemlich sicher kommen nicht alle aus einem Haushalt.

Warum Braunschweiger Spieler in Seelenruhe dem aggressiven Treiben zugeschaut haben und Eintracht-Mitarbeiter nicht spürbar eingegriffen oder einfach die Polizei gerufen haben, bleibt ein noch aufzuklärendes Rätsel.

Wirbel vor dem Hassderby fällt diesmal aus

Erfreulich im traurigen Zuschauerlockdown immerhin, dass diese Fans am Samstag nicht in die Nähe von 96-Sympathisanten kommen – außer, sie verabreden sich mal wieder in privaten Kleingruppen zum Prügeln im Wald. Was hatte es jedes Mal beim Derby für einen Wirbel um die Sicherheit, die Kartenvergabe und die Anreisebedingungen gegeben – das fällt nun alles flach, die Polizei kann sich den üblichen Großeinsatz sparen.

Auch Tiere haben aktuell nichts auszustehen – Anfang 2014 wurde ein totes Lamm an den Zaun des 96-Trainingsgeländes gehängt, daneben hing ein Schild mit der Aufschrift „Am Sonntag geht euch Mistviechern die Luft aus“. Bereits vor dem Hinspiel im November 2013 war ein armes Schwein mit 96-Schal in Hannover ausgesetzt worden. 96-Boss Martin Kind wollte es hernach aus Mitleid adoptieren, es landete aber bei einer liebevollen Familie im Grünen – wenigstens ein Happy End in der mitunter lebensgefährlichen Derby-Geschichte.