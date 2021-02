Trotz Derbysieg: Zufriedener 96-Boss Martin Kind fängt "jetzt nicht an zu rechnen"

So sieht das auch der 96-Profichef, der auf der Tribüne des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße mitfieberte und zugleich fror. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, resümierte Martin Kind und ergänzte mit Blick auf das eigentliche Saisonziel Aufstieg: „Ich fange jetzt aber nicht an zu rechnen.“

Nicht schön, aber so wertvoll: 96 macht sich mit dem nicht erspielten, sondern erarbeiteten 2:1 (2:1) in Braunschweig zum doppelten Derbysieger der Saison 2020/21. Das ist geschichtsträchtig: zwei Siege gegen den Erzrivalen - jeweils nach Rückstand. „Wir wissen alle, dass wir besser Fußball spielen können“, sagte Trainer Kenan Kocak vielleicht stellvertretend für alle nach dem Abpfiff. „Aber heute ist es mir schnurzegal.“

Aber warum eigentlich nicht? Nach 20 Spielen ist 96 Tabellensechster mit sechs Punkten Rückstand auf Greuther Fürth, das den sechsten Rang belegt. Zwar treffen am Montagabend noch Düsseldorf (32) und Kiel (36) aufeinander, doch der Tendenz bei den Roten ist ziemlich positiv - für der sieben Spiele des Jahres haben sie für sich entscheiden können.

Nach unten muss 96 nicht mehr schauen, was vor einigen Wochen noch ganz anders ausgesehen hatte. Schafft es die Mannschaft am Freitag, in Paderborn nachzulegen, fängt ja vielleicht auch der 96-Boss wieder an zu rechnen...