"Abstand. Ein Wort. Ist nicht schwer": Netzreaktionen auf die Feier des 96-Derbysiegs

Eine halbe Stunde war Hannover 96 Derbysieger, da zündete die erste Bengalofackel. Geschätzt 300 Fans schlugen in Maßen über die Stränge und gaben dabei das Gegenbild zu den Tausenden anderen Stadionbesuchern ab, die sich alles in allem diszipliniert an die Corona­-Regeln beim ersten Saisonheimspiel mit größerem Publikum gehalten hatten.

Die 96-Anhänger aus dem Umfeld der Ultra-Szene, die sich am Arenazaun gegenüber vom Stadionbad versammelten, hatten zu einem guten Teil die Corona-Sicherheits­regeln wenigstens für den Moment­ vergessen. Dicht an dicht standen viele am Zaun. Einige ohne Mund-Nasen-Schutz, einige mit. Und einige im üblichen Ultra-Derby-Outfit, das zwar keine Maske kennt, aber zwischen Kapuzenpulli und hochge­zogenem Halstuch ohnehin wenig Gesicht freilässt – die Polizei filmt ja schließlich.