Die Stimmen zum 96-Derbysieg gegen Braunschweig: "Bin jetzt ein richtiger Hannoveraner"

Der doppelte Vorlagengeber Marvin Ducksch: Wenn man das ganze Spiel betrachtet, möchte ich gerne eine Statistik sehen, in der der Gegner besser war als wir. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt unsere heutige Leistung wider. Heute brauchte es keine besonderen Worte. Wir haben uns vor der Partie in der Kabine getroffen und uns alle tief in die Augen geschaut . Da wusste jeder, was das heute für ein Spiel ist – für den Verein, für die Stadt. Ich glaube, das hat man von der ersten bis zur letzten Minute gesehen. ©