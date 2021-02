Spezielle 96-Derbytypen: Siemensmeyer, Sievers und Hoffmann über ihre brisantesten Duelle

„Die Vorbereirung läuft schon“, sagt Jörg Sievers. „Ich bin voll im Derbyfieber.“ Der 55 Jahre alte Torwart-Colt hat sich gerade den Kaffee in seinen 96-Becher eingegossen. „Ist ja kein Hexenwerk, so ein Derby“, sagt er lässig. „Bei allem Respekt: Aber Entschuldigung, 96 ist die bessere Mannschaft.“ Anzeige Als Asamoah 96 zum Sieg schoss Der frühere Torwart und Torwarttrainer hat gut reden. Sein wichtigstes Derby gewann er am 7. Mai 1998, Gerald Asamoah schoss das 1:0 im Eintracht-Stadion, „Fast ein Endspiel, es ging darum, wer Meister wird.“ In der Regionalliga. Erster wird heute keiner in Braunschweig. Aber Sievers galt im Tor als Meister wichtiger Spiele, im Pokal wie in Duellen gegen Braunschweig. Den Titel des Derby-Superhelden verdient allerdings zweifellos Hans Siemensmeyer (80).

96-Legende Jörg Sievers: „Auf dem Rasen musst du versuchen, ein ganz normales Spiel zu spielen, du musst das machen, was du immer machst. Ein Derby ist kein Hexenwerk."

"29 Derbys, das hat keiner in Hannover" 15 Derbys hat der „harte Hans“ gespielt, sechs Treffer dabei erzielt, 14 Derbys als Trainer der 96-Jugend geleitet. „29 Derbys, das hat keiner in Hannover“, weiß Siemensmeyer. Das heutige Duell ist eine schöne Abwechslung für ihn. Er und seine Gattin warten derzeit auf den Termin für die Corona-Impfung („angemeldet bin ich“). Gewohnt kritisch beobachtet er die Entwicklung der aktuellen 96-Mannschaft. Die spielen ihm „zu körperlos“, sagt er. Siemensmeyer erinnert sich an jedes seiner Derbytore, an seine beiden Treffer beim 4:2 im November 1966 und das Siegtor im April 1967 beim 1:0. In jenem Jahr, als Braunschweig zwar Meister wurde, aber beide Derbys verlor. Sein ständiger Schatten hieß Walter Schmidt. „Das war gut für mich, weil er das Spiel der Braunschweiger mit gestalten wollte, dadurch hatte ich mehr Freiheiten und habe meine Tore erzielt“, sagt er. Regelmäßige Treffen beim Lindener Landtagspräsidenten Die 96- und die Eintracht-Mannschaft traf sich seinerzeit regelmäßig zum Kaffee beim Lindener Landtagspräsidenten und späteren 96-Chef Richard Lehners. Nachdem der Braunschweiger Meisterspieler Jürgen Moll 1968 tödlich mit dem Auto verunglückt war, „sind wir mit dem 96-Bus mit der kompletten Mannschaft bei der Beerdigung gewesen“, erzählt Siemensmeyer. „Heute kann man ja nicht mal mit dem Auto hinfahren.“ Hannovers Derby-Superheld findet „diesen Hass traurig, man sollte sich nur auf dem Fußballplatz bekämpfen“. Auf dem Platz fordert er von seinen 96-Erben heute: „Kämpfen bis zum Umfallen. Zweikämpfe gewinnen. Den Gegner unter Druck setzen.“ Siemensmeyer ist gespannt, wie das Duell sich entwickelt, „wenn einer foult und der nächste tritt wie ein Kesselflicker.“

"Das war bis dahin das bitterste Spiel meines Lebens" Zu so einem Tritt hatte sich ein tragischer 96-Held mal hinreißen lassen. Andre Hoffmann (27/mittlerweile Fortuna Düsseldorf) kickte Mirko Boland von hinten in die Wade und sah zurecht Rot, 96 verlor die Partie mit 0:3. „Das war bis dahin das bitterste Spiel meines Lebens“, gesteht Hoffmann heute. Immer einen kühlen Kopf bewahren Was er daraus lernte, ist gleichzeitig als Tipp für die 96-Profis zu verstehen: „Ich kann noch so motiviert sein, ich muss im Derby versuchen, meine Stärken für die Mannschaft einzusetzen und dabei immer, wirklich immer einen kühlen Kopf bewahren.“ Sievers war bei dem 0:3 Torwarttrainer. „Das war fast lustig, weil Hoffi gar nicht versucht hat, den Ball zu spielen, der hat ihn einfach umgehauen“, erinnert sich Sievers. In dieser Partie am 6. April 2014 „hat gar nichts funktioniert, da kannst du als Spieler schon mal überkochen, wenn du weißt, das gibt Ärger in Hannover“, weiß Sievers. Die Fans empfingen die 96-Spieler wütend am Stadion. Trainer Tayfun Korkut krempelte die Ärmel hoch, kletterte auf den Zaun und beruhigte die Fans mit dem Megafon.

