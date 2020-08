"Die Jungs waren alle gerade": Martin Groth blickt auf wechselhafte Zeit bei 96 zurück

Martin Groth lacht. „Ohne mich wären wir damals nicht Pokalsieger geworden“, sagt der heute 50-Jährige – und lacht wieder. Damals, das war am 23. Mai 1992, als Hannover 96 im Finale von Berlin sensationell den Bundesligisten Gladbach mit 4:3 nach Elfmeterschießen bezwang. Groth spielte nicht eine Minute – aber: Er hatte in Berlin auch seinen großen Pokal-Auftritt gehabt. "Waren ein durchschnittlicher Zweitligist" Nämlich am 27. Juli 1991, beim 7:0 in der 1. Runde beim Amateurklub NSC Marathon Berlin, erzielte Groth drei Tore – und ebnete 96 damit den Weg zum Pokaltriumph. So ging’s weiter: 3:2 in Bochum, 3:2 in Dortmund, 1:0 gegen Uerdingen. Dann 1:0 im Viertelfinale gegen Karlsruhe, 7:6 nach Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Werder Bremen – der Rest ist Fußball-Geschichte: 96 ist bis heute der einzige Zweitligist, der den DFB-Pokal gewinnen konnte. Groth hatte in dieser Saison Pech. Mit einer Lungenentzündung und anschließender Gelbsucht fehlte er ab Oktober die gesamte Hinrunde, kämpfte sich dann wieder langsam ran. Im Pokal-Halbfinale gegen Bremen wurde er in der 72. Minute für Axel Sundermann eingewechselt. Groth resümiert: „Wir waren ein durchschnittlicher Zweitligist.“

Er war 1987 aus der eigenen A-Jugend zu den Profis gekommen, in der Folgesaison stieg 96 aus der Bundesliga ab. „Meine sechs Zweitliga-Jahre waren recht trist, dann ist natürlich so ein Pokalsieg etwas ganz Besonderes. Was da am nächsten Tag in Hannover los war, wie wir mit dem Bus in die Stadt gefahren sind, wie viele Leute da waren – das war sensationell.“ Groth rückblickend: „Wir hatten in meinen Jahren nie eine großartige Mannschaft, aber immer eine gute Kameradschaft. Die Jungs waren alle gerade – und deshalb hat das so gut funktioniert.“ Mehr Glück als Verstand in Dortmund 96 hatte aber auch viel Glück auf dem Weg zum Pokalsieg: „In Dortmund müssen wir normalerweise ausscheiden, da haben wir 0:2 hinten gelegen und sind nicht über die Mittellinie gekommen. Dass wir dann rausgehen, schießen dreimal aufs Tor und gewinnen 3:2 – da wusste hinterher auch keiner, wie das passiert ist.“ Auch das Halbfinale gegen Werder würde 96 wohl nicht noch mal gewinnen. „Die waren auch viel stärker als wir“, weiß Groth, „bei dem Rest der Spiele würde ich sagen, das war völlig in Ordnung, da haben wir teilweise verdient gewonnen.“ Auch im Finale gegen Gladbach: „Die waren an diesem Tag nicht besser als wir.“

Im Mai 1992 schaffte Hannover 96 Einmaliges: Als Zweitligist gewannen die Niedersachsen das Pokalfinale in Berlin gegen den hohen Favoriten Borussia Mönchengladbach. Hier die besten Fotos: 23. Mai 1992: Die Anzeigentafel im Berliner Olympiastadion bringt es Weiß auf Blau: Hannover 96 ist Pokalsieger. Vorausgegangen war ein spannendes Finale gegen Borussia Mönchengladbach - in dem ein 96-Spieler zum Helden wurde. ©

1995 wechselte Groth nach Rostock in die 1. Liga. Trainer Frank Pagelsdorf, sein Ex-Mitspieler bei 96, holte ihn. Der Vertrag kam recht ungewöhnlich zustande. Und zwar einen Tag vor dem 0:3 von 96 in Rostock, das damit den Aufstieg endgültig perfekt machte: „Ich habe mit Stefan Studer zusammen in Pagels Auto unterschrieben. Ich auf dem Beifahrersitz, er hinten.“ Die Zeit beim HSV wird die schönste Groth lernte außerhalb von Hannover viel dazu: „Ob in Rostock oder dann beim HSV – die Vereine waren einfach besser aufgestellt. Bei 96 habe ich am Anfang gelernt, wie es nicht laufen sollte. Innerhalb der Mannschaft war Theater, im Verein sowieso – es ging immer alles nach außen. Und deswegen sind wir 1989 dann auch wieder in die 2. Liga abgestiegen – und nicht, weil wir den schlechtesten Kader hatten.“ 1998 folgte Groth Pagelsdorf zum Hamburger SV: „Das war die schönste Zeit – ich war in der Jugend immer HSV-Fan, dann ist die Raute auf der Brust etwas ganz Besonderes.“ Groth war sogar zwei Jahre Kapitän und spielte mit beim legendären 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin.

Bilder vom DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Hannover 96 und dem SV Werder Bremen am 8. April 1992 Bremens Trainer Otto Rehhagel (rechts) und sein Assistent Karl-Heinz Kamp ahnen wohl Böses. ©

Jetzt macht er sich aber Sorgen um seine große Liebe: „Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger aufzusteigen. Es kann passieren, dass der HSV ein normaler Zweitligist wird.“ Den neuen Trainer Daniel Thioune findet er gut: „Mit Thioune habe ich noch ein Jahr in Lübeck gespielt, ich freue mich für ihn.“ Und überhaupt: „Der HSV wird nie untergehen, es wird immer wieder Leute geben, die Geld geben. Aber man muss ja mit dem Geld auch das Richtige machen.“ Bei 96 kritisiert er vor allem die hohen Erwartungen. „In Hannover war ja schon immer das Problem, dass gesagt wurde: Wir wollen aufsteigen – ob die Truppe dazu passte oder nicht. Die Mannschaft war da oft skeptisch, du kannst das als Spieler ja einschätzen, was du für einen Kader hast.“

Fußballerfamilie: Martin Groth hat früher für Hannover 96 und den HSV gespielt, sein Sohn Felix schnürt aktuell die Schuhe für den FC Eldagsen. © Michael Plümer

