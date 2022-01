"Mutig und aktiv": Wie 96 wankelmütigen Gladbachern ein Bein stellen will

In der 2. Liga muss 96 damit leben, dass die Mannschaft nahezu vor jeder Begegnung besser gemacht wird, als sie ist. „Da werden wir ja immer zu Favoriten erklärt“, sagt Sportchef Marcus Mann. Gegnerische Trainer warnen dann vor der individuellen Klasse und der großen Qualität des Kaders. Im DFB-Pokal kann 96 am Mittwoch das beliebte und legendäre David-gegen-Goliath-Spiel auch mal aus der Zwergenperspektive angehen. „Gegen Gladbach sind wir sicher mal nicht der Favorit“, sagt Mann, „unsere Chance ist sehr klein.“

Der 96-Manager bastelt am Bild der Gladbacher Riesen. „Sie haben eine Wahnsinnsqualität und einen Kader, mit dem sie ins erste Drittel der Bundesliga ge­hö­ren“, schwärmt der 37-Jährige. „Sie sind klar besser, als es ihr momentaner Tabellenplatz aus­sagt.“ Am Mittwoch trifft in der HDI-Arena der Zwölfte der 2. Liga auf den Zwölften der 1. Liga.