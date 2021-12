Ausverkauft! Alle Karten für das 96-Pokalspiel gegen Gladbach vergriffen

In beiden Heimspielen hätte Hannover 96 wohl deutlich mehr Karten an den Mann, die Frau oder das Kind bringen können: Mehr als 5000 Zuschauer sind allerdings aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage nicht zugelassen in der HDI-Arena.

Sowohl zum Jahresabschluss in der 2. Bundesliga gegen den SV Werder Bremen am 19. Dezember sowie im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach.