Unabhängig vom Weiterkommen: 96-Boss Kind will mit Zuber und Kocak über Stürmer reden

Dem Weihnachtswunsch des Profichefs von Hannover 96 dürften sich die Fans anschließen. „Das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden“, das wäre für Martin Kind ein schönes Geschenk. Allerdings müsste dazu mit Werder Bremen ein Bundesligist besiegt werden. Am Abend vor Heiligabend (20.45 Uhr) könnte 96 das dritte Nordderby in kurzer Zeit gewinnen. 4:1 gegen Braunschweig, 1:0 beim Hamburger SV und nun gegen Werder – „wir sind nicht chancenlos“, glaubt Kind.

Anzeige

96 könnte durch das Erreichen des Achtelfinals etwa eine halbe Million Euro verdienen. Das wäre in der Geisterspielzeit sogar eine ungeplante Einnahme. Als gebranntes Kind nach wiederholtem frühen Scheitern in den vergangenen Jahren kalkulierte der 96-Chef keine Prämie für den Sieg in Runde zwei ein. Nur das Erstrundenstartgeld von 137 000 Euro wurde in den Haushalt eingearbeitet.