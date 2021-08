"Wollen mehr erreichen": Wird 96 auf der Suche nach Selbstvertrauen fündig?

Wenn die Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) in Norderstedt in den DFB-Pokal startet, löst das beim Profichef von Hannover 96 eine Mischung aus Resignation und Jetzt-erst-recht-Stimmung aus. „Alle Jahre wieder“, sagt Martin Kind, und meint damit nicht zu­letzt die Hoffnung, ein bisschen länger im Wettbewerb zu bleiben. „Wir wollen diesmal mehr erreichen und noch ein paar Runden weiter kommen“, meint Kind. Er hofft dabei „auf ein bisschen Losglück“ für weitere Runden. Bei den Bayern antreten zu müssen, wäre Pech.

Die Regionalliga-Saison hat noch nicht begonnen, 96 dagegen schon zwei Partien der 2. Bundesliga hinter sich. Ein gutes 1:1 in Bremen und ein schwaches 0:3 gegen Rostock brachte die Mannschaft zuwege. „Nach so einem Spiel wäre es natürlich ko­misch, wenn die Stimmung nicht schlecht wäre“, sagt Zimmermann, „wir wa­ren na­tür­lich alle sehr enttäuscht. Das Schöne im Fußball ist ja, dass nach so einem Spiel auch wieder das nächste Spiel kommt. Wir haben das abgehakt und wollen es jetzt am Samstag natürlich wieder besser machen.“

Auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Das wäre vor allem, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Von sechs Vorbereitungspartien hat 96 nur eine gegen Drittligist Viktoria Berlin gewonnen (1:0). Das war am 30. Juni. Ansonsten gab’s zwei Unentschieden (1:1 gegen Paderborn, 4:4 gegen Hertha BSC) und drei Niederlagen (0:2 gegen St. Pauli, 0:1 in Bielefeld, 2:4 gegen Magdeburg). Auch in Liga zwei ist 96 noch sieglos.

Das Sieger-Gen, das Ex-Trainer Kenan Kocak bei den Spielern implantieren wollte, fehlt noch immer. Es geht neben dem Weiterkommen also auch darum, durch einen Erfolg Selbstvertrauen für die 2. Liga zu bekommen. Zimmermann hat in der Woche auch darüber gesprochen, dass es besser gewesen wäre, mal einen schwächeren Gegner in die Vorbereitung einzubauen, „um durch Tore und klare Siege Selbstvertrauen zu bekommen“.

Norderstedt ist nun der schwächste aller Gegner. Das könnte das Nachholspiel aus der Vorbereitung werden, in dem sich die 96-Spieler den Frust von der Sieglos-Seele schießen.