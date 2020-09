Spiel in Gefahr? Positiver COVID-19-Befund bei 96-Pokalgegner Würzburger Kickers

In der 1. Runde des DFB-Pokals ist Hannover 96 bei Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers gefordert. Anpfiff am Montag ist um 18.30 Uhr - wenn Corona dem nicht einen Strich durch die Rechnung macht, denn bei den Franken gibt es einen positiven COVID-19-Befund. Am Mittwoch wird der Kader erneut getestet.