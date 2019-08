"Es müssen Ergebnisse her": Hannover 96 wird in Karlsruhe nicht experimentieren

Vor einem Jahr haute Hannover 96 den Karlsruher SC locker aus dem Pokal – 6:0, keine Probleme. Diesmal sind die Vorzeichen andere. Mirko Slomka warnt vor seinem Ex-Klub und gibt einen klaren Siegplan aus: „Es ist nicht die Zeit, jetzt irgendwas auszuprobieren oder zu testen. Es müssen Ergebnisse auf den Platz“ – und Siege her.

"Wenn wir ins Rollen kommen..."

Gegen Regensburg war 96 schon dominant, aber nicht abgebrüht genug vorm Tor. Der Erstliga-Absteiger muss langsam mal gewinnen, auch fürs Gefühl und Selbstbewusstsein. „Ich hoffe, dass der leichte Frust nach dem Regensburg-Spiel in positive Energie umgewandelt wird“, sagt Slomka. „Wenn wir ins Rollen kommen, werden wir unsere Chancen bekommen.“

Nach der Auftaktpleite in Stuttgart und dem ärgerlichen Unentschieden gegen Regensburg will Slomka endlich jubeln. „Es geht darum, Resultate zu holen, die uns weiterbringen – eine Runde weiter!“ Am Montag (18.30 Uhr) geht es in der ersten Pokalrunde auswärts gegen Karlsruhe. „Da steckt eine ganze Menge drin“, findet Slomka. „Das ist nicht vergleichbar mit dem 6:0-Sieg.“ Schon die Vorzeichen sind ganz andere als vor einem Jahr.