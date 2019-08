Stimmen zum Pokal-Aus beim KSC: "Nicht so präsentiert, wie es für 96 sein sollte"

Pokal-Aus für Hannover 96 beim KSC in Runde eins: In einer ausgeglichen ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften vor 11.779 Zuschauern vorsichtig und vermieden zu großes Risiko, dennoch hätten auch die Gäste in Führung gehen können.

Bei der besten Chance von Hannover durch Marvin Ducksch rettete KSC-Verteidiger David Pisot unmittelbar vor der Pause noch kurz vor der Linie.