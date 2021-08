Das 96-Pokal-Personal: Einsatz von Kerk fraglich, vier Spieler fehlen in Norderstedt

Als Jan Zimmermann bekanntgab, dass Ron-Robert Zieler die neue Nummer eins bei Hannover 96 ist, verriet der Trainer der Roten zugleich, dass in der 1. Runde des DFB-Pokals Martin Hansen zwischen den Pfosten stehen wird. Der 31-jährige Däne bekommt also am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Eintracht Norderstedt eine der seltenen Gelegenheiten bei 96 sich auszuzeichnen.

Auf Experimente will Zimmermann verzichten: "So wie die Mannschaft trainiert, wie sie sich präsentiert, so stelle ich sie am Samstag dann auch auf. Wir wollen schon mit der bestmöglichen Mannschaft spielen", sagte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.