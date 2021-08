Börner startet durch: 96-Trainer Zimmermann "sicher, dass er gutes Spiel macht"

Aus der Quarantäne (fast direkt) in die Startelf: Julian Börner wird am Samstag im DFB-Pokal in Norderstedt von Anfang an für 96 verteidigen. "Mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe und auch seiner Ausstrahlung bin ich sicher, dass er ein gutes Spiel macht", sagt Trainer Jan Zimmermann.