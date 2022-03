„Extrem viele Optionen“: Rotiert Hinterseer für angeschlagenen Teuchert in 96-Startelf? 

Christoph Da­brows­ki gehört nicht gerade zu den Lautsprechern unter den Trainern. Das unterscheidet ihn von Peter Neururer, unter dem er in Hannover spielte. Nach den erfolgreichen letzten Wochen traut sich nun aber auch Da­brows­ki was vor dem Pokalviertelfinale am Mittwoch gegen RB Leipzig. „Wir haben einen gu­ten Lauf und ein Ziel im Kopf“, stellt der 43-Jährige klar, „wir wollen die Großen ärgern und zusammen mit den Zuschauern ein Feuerwerk abbrennen, und wir wollen die Sensation schaffen.“ Anzeige So offensiv hat sich Da­brows­ki noch nicht vorgewagt, seitdem er die Profis betreut. Befreit von den Fesseln des Gewinnenmüssens im Abstiegskampf der 2. Liga, entwickelt sich bei ihm offenbar eine neue Lust auf den DFB-Pokal. „Wir ha­ben überhaupt keinen Druck“, keiner wird sich be­schwe­ren, sollte die Mannschaft ausscheiden, „das ist ein anderer Wettbewerb, ei­ne Chance zu zeigen, dass wir auch gegen so einen Gegner auf Augenhöhe agieren und für Überraschungen sorgen können.“

Mit Gladbach hat 96 im Achtelfinale bereits einen hö­her eingeschätzten Klub besiegt. Beim 3:0 gegen den Bundesligisten schoss der überragende Maximilian Beier zwei Tore, wie auch schon in der Runde zuvor beim 3:0 gegen Düsseldorf. Das dritte Tor steuerte jeweils Sebastian Kerk bei. Der Pokal scheint bei Beier Kräfte freizusetzen. In der Liga traf er bei 21 Einsätzen nur zweimal. 96 braucht den Pokal-Beier umso mehr, als Ce­dric Teuchert wohl ausfallen wird. Er musste am vergangenen Freitag beim 2:0 gegen Kiel mit muskulären Probleme im Oberschenkel ausgewechselt werden und konnte nicht trainieren. Als Stürmer, der bis Januar noch bei Union Berlin in der Bundesliga ge­spielt hat, wäre Teuchert ge­gen Leipzig erste Wahl gewesen. Chance für Hinterseer von Anfang an? Damit muss Dabrowski umbauen. Er könnte Lukas Hinterseer eine Chance von Anfang an geben. Zuletzt hatte Hinterseer zumindest schon Hendrik Weydandt als Joker Nummer eins abgelöst, er durfte gegen Kiel eine halbe Stunde mitspielen. Dabrowski meint, „extrem viele Optionen zum Rotieren“ zu haben. Als Beobachter im Bochumer Stadion beim 0:1 gegen Leipzig am Sonntag sah er „sehr robuste und aggressive Innenverteidiger“ der Leipziger. „Das würde dafür sprechen, einen körperlich robusteren Stürmer aufzustellen, der Bälle festmachen kann“, erklärt Da­­brows­­ki. Das wäre Hinterseer, Beier käme dann über die Flügel: „Man könnte auch einen schwimmenden Spieler vorne reinbringen, bei dem die Leipziger nicht so den Zugriff bekommen.“ Das wäre Beier. Dabrowski will sich be­reits „einen guten Plan ausgedacht“ haben, um das Spiel „so lange wie möglich offen zu halten“. Das Spielglück, das der Mannschaft lange fehlte, scheint jedenfalls zurück zu sein. Gegen Kiel hätte man genauso gut verlieren können.



