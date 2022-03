Mit Leipzig gegen 96: Tschauner, N’Diaye und Halstenberg und ihre Rückkehr nach Hannover 

Marcel Halstenberg (30) freut sich darauf, endlich mal wieder in Hannover zu sein. „Klar, das ist noch was Besonderes. Das ist Heimat, und ich war eine längere Zeit nicht mehr da“, sagt Leipzigs Linksverteidiger. Zuletzt gab’s sportlich ja kaum Berührungspunkte zwischen 96 und Halstenbergs sportlicher Heimat. Aber der Linksverteidiger stammt aus Laatzen, lernte im 96-Nachwuchs das Fußballspielen. Zum Profi wollten sie ihn hier nicht machen, dafür wurde er in Leipzig zum Nationalspieler. Halstenberg ist nicht der einzige Leipziger mit 96-Vergangenheit, für den das Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) besonders ist.

Aber sein Draht ist der direkteste, für Freunde und Familie musste er auch diesmal Tickets für die 96-Arena besorgen. „Natürlich! Meine Kumpels kommen, Familie, mein Berater mit seiner Familie“, erzählt Halstenberg. Und mal schauen, ob auch er nur Zuschauer sein kann. Seit Monaten macht ihm eine komplizierte Kapselverletzung zu schaffen, in dieser Saison ist er noch ohne Spielminute. Am vergangenen Wochenende stand er aber erstmals in der Liga im Kader, rechtzeitig also fürs Pokalspiel in der (alten) Heimat. „Das war ein geiles Gefühl, wieder dabei zu sein. Die Reise mit den Jungs, Hotel, Vorbereitung“, verrät der 30-Jährige – und hofft auf einen ersten Einsatz gegen 96: „Mal gucken, ob ich zu einem Kurzeinsatz komme.“