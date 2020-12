Viel zu ungefährlich: 96 scheidet nach 0:3 gegen souveräne Bremer verdient aus

Leere Gesichter und Tribünen, Dauerregen und so viele dramatische Wendungen wie bei einem Krippenspiel - oh, du enttäuschendes Weihnachtsspiel. Der erhoffte Pokalknaller fiel am Abend vor Heiligabend ins Wasser. Zu überlegen spielten selbst biedere Bremer, zu chancenlos blieb 96. Das 0:3 setzte den Schlusspunkt unter ein Jahr, in dem mal wieder vieles Stückwerk blieb in Hannover.

Vielleicht lags’ ja auch am Weihnachtsbaum, den die Werder-Spieler auf dem Trikot trugen - aber nicht nur den hatten sie den 96-Kollegen voraus. Schon vor dem Spiel kam die schlechte Nachricht für Trainer Kenan Kocak, dass Michael Esser nicht seinen Stammplatz im Tor einnehmen konnte. Die Leistenprobleme konnten nicht rechtzeitig behoben werden. Vertreter Michael Ratajczak hat die Niederlage aber nicht zu verantworten. Eher schon das dusselige Verhalten an der linken Abwehrseite. Die Stammkraft Niklas Hult fiel ja ebenfalls erneut aus, Simon Falette ersetzte ihn wie zuletzt in Regensburg. Vor dem Ex-Frankfurter besetzte Valmir Sulejmani das linke Mittelfeld.