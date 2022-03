Coronafall im privaten Umfeld: 96 muss gegen Leipzig auf Abwehrchef Börner verzichten

Es hat eine gute Viertelstunde länger gedauert, bis Hannover 96 die Startelf für das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig veröffentlichte. Und die hatte es dann auch in sich: Hatte Coach Christoph Dabrowski die Mannschaft gegen Kiel im Vergleich zum vorherigen Ligaspiel auf St. Pauli noch unverändert gelassen, wirbelte er nun kräftig durch - teils ungewollt. So musste er kurzfristig Julian Börner ersetzen.

Für Börner rückte Luka Krajnc in die erste Elf, der von vielen allerdings ohnehin in dieser erwartet worden war. Allerdings an der Seite von Börner, nicht an Stelle. In der Abwehrzentrale rückte vermutlich stattdessen Gaël Ondoua. Auf den defensiven Außen meldete sich Linksverteidiger Niklas Hult einsatzbereit, im defensiven Mittelfeld sollen Ex-Leipziger Dominik Kaiser und Mark Diemers aufräumen.

Auf der Bank gibt es nun keinen gelernten Innenverteidiger mehr, einzig Talent Tim Walbrecht könnte auf dieser Position noch einspringen - oder Routinier Mike Frantz, der das auch schon einmal getan hat. Dritter Defensiver zum Einwechseln wäre Jannik Dehm.