Auf der großen Pokalbühne: 96 und das Millionenspiel vor 25000 Zuschauern

John Lennon wird diesmal den Einlauf der Mannschaften nicht begleiten. Sein Antikriegslied „Imagine“ wird am Mittwoch nicht wie beim Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Kiel gespielt. Da war’s die Idee von 96. Nun hat der DFB die Regie übernommen, das Stadion wird mit der Pokalhymne beschallt. Eine Schweigeminute soll es jedoch geben.

Ein besinnlicher Einstieg also in ein Spiel, das Hannover lange nicht gesehen hat. Nach den beiden Jahren, in denen 96 die Bundesliga international vertreten hat in der Europa League, begann erst schleichend, dann scheinbar unaufhaltsam der Niedergang in die Tiefen der 2. Liga. Nun aber ist 96 zurück auf der großen nationalen Fußballbühne. Das Team misst sich mit der aktuell viertbesten deutschen Mannschaft. Leipzig ist zugleich der hochrangigste Vertreter der Bundesliga im Pokal. Die Top 3 der Tabelle – Bayern, Dortmund, Leverkusen – haben sich bereits verabschiedet.