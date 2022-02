Pokalkracher bei Sport1: 96 empfängt RB Leipzig am frühen Mittwochabend

Der Traum von einer neuerlichen Sensation im DFB-Pokal - 30 Jahre nach dem Triumph des Zweitligisten in Berlin - lebt in Hannover: Nach dem 3:0 gegen Mönchengladbach wartet im Viertelfinale der nächste Bundesligist auf die Mannschaft von Christoph Dabrowski. Zu Gast in der HDI-Arena wird in der Runde der letzten acht RB Leipzig sein - und zwar am Mittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr. Der DFB hat jetzt die Spiele zeitgenau terminiert.

Wie viele Zuschauer dann im Stadion mitfiebern dürfen, ist noch unklar. Klar ist hingegen schon, dass die Partie live im Free-TV zu sehen wird - bei Sport1. Der Sportsender überträgt seit der Saison 2019/20 Begegnungen dieses Wettbewerbs live.