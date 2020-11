DFB-Pokal: So weit kam Hannover 96 in den letzten 15 Jahren 

Hannover 96 bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit dem SV Werder Bremen zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau. Grund genug, um mal zu schauen, wie sich 96 in den letzten 15 Jahren im Pokalwettbewerb geschlagen hat.