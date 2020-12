"Transfer nicht vom Weiterkommen abhängig": Für 96 und Werder geht’s vorm Fest um eine halbe Million Euro

Klar, aber das will auch der 96-Trainer. „Wir sind richtig heiß“, kündigt Ke­nan Kocak an. Da steckt ein Kohfeldt natürlich nicht zurück: „Wir werden brennen, das ist ganz sicher.“

Ein bräsiges 0:0 wie zuletzt von 96 in Regensburg ist nicht möglich. Auch Bremens Trainer ist noch „nicht im Pausenmodus“. Florian Kohfeldt mag K.o.-Spiele: „Es geht um viel, deshalb wird auch die absolut bestmögliche Mannschaft spielen.“ Und ja, „eine Mannschaft wird in der nächsten Runde sein, das wollen wir sein“.

2020: Hannover 96 - Werder Bremen: Gegen Füllkrug und Bittencourt mit ein bisschen Nordderby-Atmosphäre kurz vor Weihnachten: Am 23.12.2020 empfängt Hannover 96 den SV Werder Bremen. Bereits im September trafen die beiden Teams im Testspiel aufeinander. ©

Der DFB-Pokal ist lukrativ

Egal, wie es ausgeht, der Baum wird weder in Bremen noch in Hannover brennen. Dramatische Personalentscheidungen sind beiderseits aus­zu­schlie­ßen. Dennoch wollen beide Klubs ihren Baum mit vielen großen Scheinen schmücken. Der DFB-Pokal ist lukrativ, erst recht in Corona-Zeiten. Etwa eine halbe Million Euro be­kommt der Sieger.

Die klammen Bremer haben jüngst von einem lokalen Bankenkonsortium einen Kredit über 20 Millionen Euro eingeholt. 96 muss zwar durch die Gesellschafterstruktur nicht wie andere Vereine zu den Banken laufen, kann das Geld aber trotzdem gut zum Einkaufen gebrauchen. Ein neuer Stürmer soll im Januar verpflichtet werden, der Ex-Bremer Mehmet Ekici steht dazu vor der Beförderung vom Trainingsgast zum 96-Profi.

"Transfer nicht vom Weiterkommen abhängig"

96 hat die mögliche Einnahme nach zuletzt obligatorischem frühen Ausscheiden nicht eingeplant. Es wäre also eine zusätzliche Quelle. 96-Chef Martin Kind stellt aber klar, dass „mögliche Transfers nicht davon abhängig sind, ob wir weiterkommen“. Aber schön wär’s doch, finanziell und sowieso. „Der Pokal ist ein toller Wettbewerb, der uns Chancen bietet, etwas zu erreichen“, meint Kind, „ich würde mich freuen, wenn wir eine Überraschung schaffen könnten.“

Denn „auf dem Papier sind wir Favorit, und das nehme ich auch an“, sagt Kohfeldt. Erstligist auf Platz 13 der Tabelle trifft Zweitligisten von Platz zwölf, Kocak fällt es da „schwer, Vergleiche zu ziehen. Man wird es sehen, wenn der Schiri anpfeift.“ Für den 96-Trainer ist „die 2. Liga eine sehr intensive. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen weltweit.“