"Dreimal nicht aufgepasst": Stimmen zur 0:3-Niederlage von 96 gegen Werder

Die Überraschung ist ausgeblieben: Hannover 96 ist im DFB-Pokal in der 2. Runde ausgeschieden, die Gäste von Werder Bremen waren am Mittwochabend dann doch eine Nummer zu groß und setzten sich verdientermaßen mit 3:0 (2:0) durch. Vorentscheidend in einer wenig mitreißenden Partie war der Doppelschlag der Hanseaten nach einer halben Stunde.

Dass sich Werder in der HDI-Arena zu Recht das Ticket fürs Achtelfinale erspielt hat, daran bestand nach dem Abpfiff bei den Protagonisten erwartungsgemäß kein Zweifel. Spannender waren da schon die Einschätzungen hinsichtlich der eigenen Leistung, besonders bei den Roten.