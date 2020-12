Letzte Infos zum Pokalspiel von Hannover 96 gegen den SV Werder Bremen

Die Ausgangslage: Der Tabellenzwölfte der 2. Bundesliga hat am Mittwochabend den Tabellen-13. der 1. Bundesliga zu Gast. Und der sich zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt Luft durch ein 1:0 beim Kellerrivalen Mainz 05 gemacht. Umjubelter Torschütze beim Last-Minute-Sieg war Youngster Eren Dinkci, der nach seiner Einwechslung per Kopf erfolgreich war. So kommt Werder auf 14 Punkte, der Vorsprung auf den Relegationplatz beträgt vier Punkte. 96 hat zuletzt 0:0 im Regensburger Nebel gespielt. Anzeige In der 1. Runde führten die Hannoveraner beim Ligarivalen Würzburger Kickers dank der Treffer von Hendrik Weydandt, Dominik Kaiser und Timo Hübers komfortabel mit 3:0, ehe die Gäste in der Schlussphase noch einmal herankamen. Endstand: 3:2. Der SV Werder hatte beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena so seine liebe Mühe, besonders in der ersten Halbzeit war von einem Klassenunterschied wenig zu erkennen. Josh Sargent und Tahith Chong schossen die Hanseaten aber noch zu einem 2:0.

Die Statistik: Im DFB-Pokal sind Hannover 96 und Werder Bremen bereits siebenmal aufeinandergetroffen, die meisten Duelle liegen allerdings schon eine Weile zurück. Zuletzt trafen beide Parteien im Dezember 2005 im Achtelfinale aufeinander, damals setzte sich Werder in Hannover mit 4:1 durch - sämtliche Treffer fielen nach der 70. Spielminute. Das Duell davor gewann aber 96, im April 1992 war das der Fall. Die Roten zogen dadurch ins Endspiel nach Berlin ein, das sie, natürlich, gewannen. Ansonsten behielt Werder stets die Oberhand, einmal im nötig gewordenen Wiederholungsspiel. Personalsituation bei 96: Langzeitverletzt fehlen bei den Roten Franck Evina (Teilriss des Außenbandes im rechten Knie) und Routinier Mike Frantz (Muskelabriss im Oberschenkel). Noch unklar ist, ob es Linton Maina wie in Regensburg in den Kader schafft, dem Flügelflitzer scheint die Knieprobleme noch nicht komplett hinter sich gelassen zu haben. Schlecht sieht es bei Linksverteidiger Niklas Hult aus, dessen muskuläre Probleme im Oberschenkel einen Einsatz verhindern. Höchstwahrscheinlich wird Michael Esser wieder im Tor der Gastgeber stehen, das Abschlusstraining konnte die Nummer eins, die zuletzt mit Problemen in der Hüfte und im Rücken zu kämpfen hatte, jedenfalls mitmachen. Sollte es wider Erwarten doch nicht gehen, würde der 38-jährige Michael Ratajczak erneut einspringen. Der Däne Martin Hansen wäre dann dessen Vertreter. Personalsituation bei Werder: Der in Mainz angeschlagene ausgewechselte Innenverteidiger Ömer Toprak hat sich rechtzeitig für das Spiel in Hannover einsatzbereit gemeldet. Wahrscheinlich, dass der 31-Jährige auf der Bank Platz nimmt und Milos Veljkovic für ihn beginnt. Nicht ganz so gute Nachrichten gibt es hingegen aus der Abteilung Attacke der Grün-Weißen... Nicht nur, dass Milot Rashica (Sehnenverletzung im Oberschenkel) und Davie Selke (laboriert ebenfalls an einer Oberschenkelverletzung) verletzt fehlen, auch die beiden Ex-96er Niclas Füllkrug und Leonardo Bittencourt können an alter Wirkungsstätte nicht auflaufen. Füllkrug soll nach seiner Wadenverletzung erst an den freien Tagen fit für das Mannschaftstraining gemacht werden, Bittencourt hat Probleme mit dem Sprunggelenk.

Die Zweitrunden-Spiele von Hannover 96 im DFB-Pokal seit dem Pokalsieg von 1992: 2019: Karsruher SC - Hannover 96: Der Kapitän stellt sich den Fans: In der DFB-Pokal Saison 2019/2020 kamen die Roten noch nicht einmal in die zweite Runde. Schon gegen Karlsruhe war in der ersten Runde nach einem 0:2 Feierabend. ©