Sonntags in Hamburg, montags gegen Nürnberg: DFL terminiert die ersten acht Spieltage 

Volker Tasarek (53) macht mit Sohn Joey (15) acht Tage Urlaub im Trainingslager von Hannover 96. Das sagen sie zu den Spieltagsansetzungen: Die Heimspiele samstags sind in Ordnung. Montagabend ist für die Kinder blöd, das wird definitiv in der Woche zu spät, wenn die Kinder in die Schule müssen. Freitag in Kiel ist zum Glück nicht so weit. Hamburg sonntags ist ein sehr guter Termin. © Tietenberg