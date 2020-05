Saison geht weiter: Angela Merkel macht Martin Kind und Hannover 96 glücklich

Der Ball kann wieder rollen! Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwochnachmittag grünes Licht gegeben, dass die 1. und 2. Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Das freut Martin Kind. "Wir freuen uns über die heutige Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten. Wir haben nun Planungssicherheit, dass wir die Saison zu Ende bringen können, was aus unterschiedlichen Gründen für alle Klubs sehr wichtig ist", sagt der Profichef von Hannover 96.

Über den Starttermin wird abgestimmt

Wann es wieder losgeht, wird auf der Tagung der Deutschen Fußballliga am Donnerstag entschieden. Möglich ist, dass schon am übernächsten Wochenende wieder gespielt wird, spätestens aber am 22. Mai. Über das genaue Startdatum wird am Donnerstag mehrheitlich abgestimmt. Dann wird es auch Klarheit über den Spielplan geben.