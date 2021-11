Spieltage 16 bis 21 terminiert: 96 empfängt den HSV an einem Sonntagmittag

Planungssicherheit für die Fans von Hannover 96: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 16 bis 21 zeitgenau terminiert - und damit die verbleibenden drei Partien in diesem Jahr sowie die ersten drei Begegnungen in der 2. Bundesliga in 2022. Besonders interessant: Das Duell mit dem HSV in der HDI-Arena steigt an einem Sonntag (5. Dezember, 13.30 Uhr).

Auch die folgenden Spiele (in Ingolstadt, gegen Bremen, in Rostock, gegen Dresden und in Heidenheim) sind angesetzt worden. Hier könnt ihr euch durch den Spielplan der Roten klicken.