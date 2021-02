Spieltage 24 bis 28 terminiert: 96 hat den HSV Ostersonntag zu Gast in der HDI-Arena

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 24 bis 28 zeitgenau terminiert. Fans werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im März und April noch nicht wieder in die Stadien pilgern dürfen, aber für den Fernsehplan ist die genaue Ansetzung dann auch für die Fans von Hannover 96 interessant.

Von besonderem Interesse dürfte in diesem Zeitraum das Heimspiel gegen den HSV sein. In Hamburg konnten die Roten überraschen - ob sie dem Aufstiegskandidaten Nummer eins auch an Ostern ein Ei ins Nest legen? Für Ostersonntag (13.30 Uhr) ist die Partie in der HDI-Arena nämlich angesetzt worden...