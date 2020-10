Beim HSV an einem Samstag: DFL terminiert vier weitere Spiele von Hannover 96

Die DFL hat die Spieltage 9, 10, 11 und 12 der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Hannover 96 muss nur einmal an einem Sonntag ran, das Nordduell beim Hamburger SV steigt ebenso an einem Samstag wie die Partie in Heidenheim. Zu Hause geht es an einem Sonntag gegen Kiel und einem Dienstag gegen Bochum.