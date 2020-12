Rückrunde endet sonntags: DFL terminiert drei weitere 96-Spiele im Januar

An einem Sonntag wird die Hinrunde für Hannover 96 enden: Die DFL hat die Spieltage 16, 17 und 18 zeitgenau terminiert, die Mannschaft von Kenan Kocak muss samstags (16. Januar) zu Hause gegen St. Pauli ran sowie sonntags (24. Januar) in Nürnberg und mittwochs (27. Januar) in Karlsruhe antreten.