Hannover 96: Die Liga fliegt auf Parademeister Michael Esser - bereits erstes Angebot

Ein Torwartproblem hat Hannover 96 nicht. 155 Paraden zeigte Michael Esser in dieser Saison - und wird mit Sicherheit der Parademeister der Saison werden. Ron-Robert Zieler liegt mit 116 Paraden abgeschlagen auf Platz zwei. Das Ranking ist natürlich abhängig von den Toschüssen, die der Letzte 96 oder der Drittletzte Stuttgart schlucken müssen. Auch in dieser eher traurigen Statistik liegt Hannover an der Spitze. Unabhängig davon spielt Esser eine überragende Saison, bei den Bayern (1:3) zeichnete er sich erneut mehrfach aus. Das bemerken auch die Düsseldorfer. Die Fortuna legte ein erstes schriftliches Angebot vor.

Von Rynio bis Esser: Die Stammtorhüter von Hannover 96 seit 1979 Jürgen Rynio: 1979 bis 1986 (204 Spiele) ©

Düsseldorfer Angebot abgelehnt Die angebotene Ablösesumme (um eine Million Euro) war aber so niedrig, dass 96 es schriftlich ablehnte, sinngemäß: "Danke für Ihr Interesse ..." Über zwei Millionen Euro - so viel zahlte 96 an Darmstadt für Esser - will 96 für seine Nummer eins als Entschädigung. Das Angebot aus Düsseldorf war offensichtlich nicht mehr als ein erster Test, ein Scheinangebot, um den Wert zu ermitteln, den Esser für Hannover 96 hat.

Düsseldorf ist nach Info des SPORTBUZZER vor allem an U21-Torwart Markus Schubert (20) interessiert. Der Dresdner ist ablösefrei, handelte sich nun wegen seines Wechselwunsches den Zorn der Dresdner Fans ein. In Düsseldorf hätte Schubert genau wie Esser gute Chancen, Nummer eins zu werden. Michael Rensing (34) soll zwar bei der Fortuna verlängern, aber die Ablösung im Tor steht bevor. Ebenfalls bei der Fortuna im Gespräch ist der aktuelle Nürnberg-Keeper Christian Mathenia (27).

Probleme: Markus Schubert spielt in Dresden gerade nicht, weil er von den Fans angefeindet wird. © Dennis Hetzschold

Esser und 96 einigen sich Der Torwartpoker um Michael Esser wird an der Fortuna vorbeiziehen, wenn die Düsseldorfer nicht bereit sind, mehr als das Doppelte für den 96-Torwart zu bezahlen als zunächst angeboten. Hannover 96 kann zumindest bei der Torwartfrage beruhigt abwarten. Anders als in Dresden haben sich der Torwart und sein Club auf ein Prozedere geeinigt. Kommt ein Bundesligist mit einem definierten Mindest-Angebot für Esser, darf er wechseln. Sein Ziel mit 31 Jahren: noch ein Drei-Jahres-Vertrag in der Bundesliga. Kommt dieses Angebot nicht, geht Esser mit 96 auch in die zweite Liga. Essers Wert hat sich seit dem 1:3 in München jedenfalls nicht verringert. Im Gegenteil.

Michael Esser: Bilder seiner Karriere Beim VfL Bochum gelang Esser der Durchbruch im Profifußball. Allerdings kam er zu Beginn seiner Bochum-Zeit zunächst bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. ©

