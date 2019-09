Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik zur Niederlage beim HSV

HSV in Noten: Die Einzelkritik zum 3:0-Sieg gegen Hannover 96

Daniel Heuer Fernandes - NOTE 3: Wie so häufig konnte sich Heuer Fernandes aufgrund der Dominanz des Hamburger SV nur selten auszeichnen. Hätte es keine Rückpässe und Abstöße gegeben, wäre der Torwart in der ersten Halbzeit fast ohne Ballberührung geblieben. In der 72. Minute war er dann bei einer Doppelchance von Hannover zur Stelle und bewies seine Klasse. ©