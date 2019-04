Machtlos und enteiert: Die undankbare 96-Abschiedstour für Heldt und Doll

An einen Klassenerhalt von Hannover 96 glaubt ohnehin keiner mehr, weder in Hannover noch irgendwo anders in Deutschland. Dass der Klub es allerdings in Kauf nimmt, sich auf der Zielgraden der Saison in der Bundesliga-Republik noch größtmöglich lächerlich zu machen, ist schon erstaunlich. Da ist Profiboss Martin Kind, der sein vernichtendes Urteil über Manager Horst Heldt und Trainer Thomas Doll gefällt hat. Beide werden am angestrebten Projekt „Wiederaufstieg“ nicht beteiligt sein. Wann genau sie rausgeschmissen werden, behält Kind noch für sich. Heldt wohl schon nach dem Wolfsburg-Spiel am Wochenende, Doll vielleicht erst am Saisonende.

Eindruck entsteht, dass 96 die Liga abschenkt Fakt ist: Kind kümmert sich bereits um die Profile der Nachfolgekandidaten für Heldt und Doll, spricht von einem angestrebten Neuanfang. Der Haken: 96 hat in der Bundesliga noch sieben Spiele zu absolvieren und ist zumindest rechnerisch – was auch immer alle betonen – noch nicht abgestiegen. Der Eindruck entsteht, dass 96 die letzten Wochen in der Bundesliga abschenkt. Denn die Frage ist: Welche Leistung soll am Sonnabend beim VfL für eine 96-Leistung herauskommen, wenn die beiden sportlich Hauptverantwortlichen, Heldt und Doll, völlig enteiert noch mit der Mannschaft arbeiten?

Was kann Doll noch machen? Die Leistung zuletzt gegen Schalke war ordentlich, aber nicht herausragend, gekämpft haben die Profis. Allerdings hat der Trainer (ein Sieg in acht Spielen) die Mannschaft bisher insgesamt nicht auf Spur gekriegt, warum sollte es ihm in den letzten Wochen gelingen? Zumal ihm klar ist, dass er spätestens selbst beim Abstieg Geschichte in Hannover ist. Wie soll er seine Spieler motivieren, warum sollten sie ihm in der Kabine zuhören? Und wie soll er sich selbst motivieren? „Ich sitze seit Wochen hier und erzähle was von Hoffnung. Was soll ich erzählen nach sieben Niederlagen?“, sagte Doll zuletzt nach dem Schalke-Spiel.

Was kann Heldt noch machen? Der Manager ist jeden Tag in seinem Büro, geht Terminen nach, telefoniert. Zielführend kann das alles kaum sein. Neue Spieler wird er nicht akquirieren können. Deren Berater werden kaum mit Heldt verhandeln, wenn sein 96-Abschied nur eine Frage der Zeit ist. Dazu kommen auslaufende Verträge wie die von Kapitän Marvin Bakalorz oder Oliver Sorg. Vieles, was die 96-Zukunftsplanung angeht, liegt aktuell auf Eis. Die 96-Lage ist seit Wochen klar – unverständlich allerdings, warum nicht schon vor Wochen Entscheidungen getroffen wurden. Um zum einen die Zukunft vernünftig zu planen und zum anderen dem Klub und den Verantwortlichen noch einige peinliche Auftritte zu ersparen. Wie auf der offiziellen Pressekonferenz für das Wolfsburg-Spiel am Donnerstag oder am Samstag nach der Partie beim VfL.

Sofortiger Cut wäre sinnvoller Was spricht dagegen, wenn man sich schon so offensiv gegen Heldt und Doll entschieden hat, sofort einen Cut zu machen? Für Doll könnte der Verein U23-Trainer Christoph Dabrowski oder U19-Trainer Stephan Schmidt in die erste Reihe stellen. Mit der Maßgabe, dass es am Ende der Saison zurück zu den Amateuren geht. Um nicht wieder in eine Situation wie mit Daniel Stendel zu geraten, der zwar Euphorie entfacht hatte, aber für den Wiederaufstieg nicht der geeignete Mann war. Für Heldt wäre Jan Schlaudraff, der ab dem 1. Juli sowieso als Assistent der sportlichen Leitung eingeplant ist, einsetzbar. Auch mit diesem Personal könnte Kind im Hintergrund den Neuaufbau planen – und müsste nicht mit enteierten Mitarbeitern die nächsten Wochen bestreiten.

