Hannover 96: Die wichtigsten Fragen vor dem Wiederanpfiff der zweiten Liga

Wann spielt 96 wieder? Am Sonntag, den 17. Mai, wird das Geister-Heimspiel gegen Dresden um 13.30 Uhr angepfiffen. Das entspricht der Ansetzung vor der Unterbrechung, die Partie sollte am 15. März ausgetragen werden. „Ich finde gut, dass wir da aufsetzen, wo wir aufgehört haben“, meint Kind. Testspiele gibt es zuvor nicht. Die Termine für die nächsten Partien sollen am Freitag bekanntgegeben werden. Weiter geht es dann aber wie geplant in Osnabrück. Wann endet die Saison? Der letzte Spieltag ist für Sonntag, den 28. Juni, angesetzt. Am 30. Juni laufen bei 96 elf Verträge aus, rechtliche Probleme können so vermieden werden. Um die neun ausstehenden Geisterspiele bis Ende Juni durchzuziehen, sind zwei Englische Wochen vorgesehen.

Das sind die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga nach der Corona-Zwangspause: 26. Spieltag (Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr): SG Dynamo Dresden (H) ©

Wo können Fans die 96-Spiele sehen? Das Dresden-Spiel läuft frei empfangbar bei Sky Sport News, allerdings nicht als Einzelspiel. Sollte die Partie in Osnabrück am Sonntag angesetzt werden, ist sie ebenfalls in der Konferenz zu sehen. Ansonsten läuft alles im Pay-TV bei Sky. Wann schottet sich die Mannschaft im Hotel ab? „Wahrscheinlich schon am Sonntag oder Montag“, erklärt Kind. Das DFL-Konzept schreibt vor, dass jede Mannschaft mindestens in ein siebentägiges Trainingslager gehen muss vor dem ersten Spiel. Profis, Trainer und Betreuer sind für eine Woche von ihren Familien und Partnern getrennt. Noch zu klären ist, wer noch im Hotel sein muss, etwa ob Team-Arzt Axel Partenheimer mit einkaserniert wird. In welches Hotel zieht 96? „Es wird wahrscheinlich das Courtyard am Maschsee“, sagt Kind. Sein Kokenhof in Burgwedel käme auch in Betracht. Am Freitag soll eine Entscheidung fallen, „es gibt verschiedene Ansätze“, sagt Kind.