Hannover 96: Diese vier Punkte muss Trainer Mirko Slomka noch verbessern

Den Daumen hoch. Es geht weiter für Mirko Slomka. Der 96-Trainer hatte vor dem Sieg in Kiel (2:1) schon unter Druck gestanden. „Für mich ist es relativ normal, es gehört zu dem Berufsbild dazu, dass man auch Druck hat. Das ist auch okay so“, sagte er. Nun drückt Slomka die Neustart-Taste nach dem Krisenstart in die 2. Liga. Das 96-System lief in Kiel besser, aber nicht richtig rund. Folgende vier Programme muss Slomka mit der Mannschaft noch ans Laufen bekommen.

Das Laufprogramm: Dieser Punkt ist rätselhaft. In Kiel ging 96 nach dem Gegentreffer zum 1:2 die Puste aus. Die Frage wird häufig gestellt: Was hat 96 in der Saisonvorbereitung gemacht? Slomka hatte in der Vorbereitung ein anspruchsvolles Programm ge­wählt. Vor dem 1:1 gegen Fürth (Doppelschicht zwei Tage vorm Spiel) nahm er die Mannschaft hart ran. Zu hart? An Gesamt-Kilometern rennen nur Aue und Sandhausen in der Liga weniger als 96.

Die Kilometerleistung war schon einmal Thema gewesen, kurz bevor Slomka 2013 zum ersten Mal in Hannover entlassen wurde. Damals hatte er die Kritik scharf gekontert: „Das hat nichts mit Erfolg oder Misserfolg zu tun, ob wir zwei Kilometer mehr laufen oder weniger.“ Sportdirektor Jan Schlaudraff bemerkte: „Wir weichen zurück, kommen dann jedes Mal ein bisschen zu spät.“ Slomka gesteht ein: „Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir wollen da auch was tun, was den Ausdauerbereich angeht, dass wir durchziehen können über 90 Minuten.“ Für Montag setzte der Trainer einen Ausdauer-Check an.