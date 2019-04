Hannover 96: Dieser Professor heilt das Schienbein von Lars Stindl

Helmut Lill war gar nicht im Dienst, als es passierte in der Bundesliga-Begegnung zwischen 96 und Borussia Mönchengladbach. Am Samstag brach sich Lars Stindl in der HDI-Arena in einem Zweikampf mit Matthias Ostrzolek glatt das Schienbein. Als der Professor und frühere 96-Arzt erfuhr, dass Stindl in seiner Klinik operiert werden muss, stieg Lill ins Auto und fuhr los: Nach anderthalb Stunden stand Lill am OP-Tisch und fixierte das gebrochene Schienbein des Fußballstars.

Lars Stindl musste früh ausgewechselt werden.

"Einer der sympathischsten Fußballprofis" "Das war eine Selbstverständlichkeit für mich, Lars Stindl ist einer der sympathischsten Fußballprofis, die ich kennengelernt habe", sagte Lill dem SPORTBUZZER. Und der Klinikdirektor kennt viele Profis, er war zu besten Europa-Zeiten Chef des Ärzteteams bei Hannover 96.

OP gut überstanden! Jetzt steht erst mal Reha auf dem Programm aber das kriegen wir schon hin! Drücke den Jungs die Daumen für die letzten Spiele! ✊🏼🙌🏼 Ansonsten ein riesiges „Danke“ für die unfassbar vielen Nachrichten! pic.twitter.com/fdLM97yiLP — Lars Stindl (@stindl28) 15. April 2019

Stindl wieder entlassen Stindl wurde nach der OP am Samstagabend am Dienstagmittag bereits aus dem Friederikenstift entlassen. Am Mittwoch legt er die Röntgenbilder seines geflickten Schienbeins bei Borussia Mönchengladbach vor. Über Twitter bedankte sich Stindl für die vielen Genesungswünsche. Er war in Hannover ohnehin gut aufgehoben. Sein guter Freund Jan Schlaudraff hatte den Krankentransport von der Kabine in der HDI-Arena in die Klinik mit begleitet.

Nach ersten Fußballjahren beim TSV Wiesental schloss sich Lars Stindl dem Karlsruher SC an und wurde 2007 aus der Jugend zum Profiteam hochgestuft.

Viele 96-Besucher bei Stindl "Die meisten wissen ja, dass ich mit Lars Stindl sehr gut befreundet bin. Ich habe ihn im Friederikenstift besucht und versucht, ihn nach seiner schweren Verletzung zu unterstützen", erklärte Schlaudraff. "Wir haben ihm noch am Tag der Verletzung ein paar frische Sachen in die Klinik gebracht. Am Sonntag nach der Operation haben ihn Spieler und Mitarbeiter von 96 besucht." Auch Ostrzolek, der ohne Absicht und mit viel Pech Stindls Verletzung verursacht hatte, hat sich inzwischen bei Stindl gemeldet und ihm alles Gute gewünscht.

