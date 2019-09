Kehrtwende bei Dieter Schatzschneider: "Gegen Bielefeld bin ich dabei" 

Er hielt es nicht lange aus ohne seine alte Liebe – Dieter Schatzschneider (61) kann nicht ohne sein 96. Profichef Martin Kind (75) überredete seinen langjährigen Begleiter schon, beim 0:3 in Hamburg dabei zu sein. Gestern sagte Schatzschneider: „Gegen Bielefeld bin ich dabei. Geht nicht anders. Martin Kind braucht einen, der auch mal meckert.“ Zu meckern gab es in Hamburg schon genug. Schatzschneider, der bei 96 als Scout für Talente arbeitet, will auch in Zukunft kritischer Geist bleiben und „mich einmischen“.

Schatzschneider kann nicht ohne 96

Dienstag schaute er am Mittag an der Geschäftsstelle am Stadion vorbei und lief gleich dem Neuen Marc Stendera in die Arme. Im SPORTBUZZER-Interview hatte Schatzschneider Anfang August noch angekündigt, sich die 96-Mannschaft nicht mehr anschauen zu wollen. Grund: Schatzschneider war mit der Trainerwahl Mirko Slomka nicht einverstanden. "Für sein System braucht Slomka aggressive Leader im Zentrum (...). Diese Spieler sehe ich nicht", sagte er noch im August. Das klang so, als hätte er mit 96 abgeschlossen. Nun ist der 96-Rekordtorschütze doch wieder dabei. Er kann eben nicht ohne Hannover...