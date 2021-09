"Schatto" und die Stürmer: Terodde "würdiger Nachfolger", Zuspruch für Weydandt

Es fehlen nur noch sieben Tore, dann schießt Simon Terodde ihn vom Thron. „Ich bin gern die Nummer eins“, sagt Dieter Schatzschneider. „Es tut mir auch ein bisschen weh, aber mein Rekord ist fällig. Terodde wird mich noch bis Weihnachten überholen.“ 154 zu 148 Tore – das ist der aktuelle Zwischenstand ihres Duells in der ewigen Torschützenliste der 2. Liga. „Vielleicht packt er es ja schon, wenn Schalke bald in Hannover spielt“, hofft Schatzschneider. „Das würde mich freuen und gut passen. Ich möchte ihm gern auf dem Platz gratulieren.“

Schalke bleiben noch vier Partien bis zum Auftritt in Hannover (15. Oktober). Bleibt Terodde im Schnitt, kann er den Rekord in Hannover einstellen oder knacken. In den ersten fünf Begegnungen der Saison traf Terodde bereits sechsmal für Schalke. „Er wird über 20 Tore machen“, vermutet Schatzschneider. „Simon ist mein würdiger Nachfolger. Er hat den Rekord verdient, das muss ich neidlos anerkennen. Er ist eine Tormaschine.“