96-Boss Kind: "Es gibt keine Trainerdiskussion, das ziehen wir jetzt durch"

Abpfiff. Sonnabend, Augsburg, 17.21 Uhr. Mit 1:3 hatte Hannover 96 in Augsburg verloren, nach einer Stunde Führung die Hoffnung auf Rettung doch verspielt. Augsburg betätigte den Ausknopf, „nie mehr 1. Liga“, sangen gefrustete Gäste-Fans. 600 Fans waren nicht so wütend wie nach dem 1:5 in Stuttgart, aber doch am Boden zerstört. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. Wie soll 96 das aufholen?