Hannover 96: Doll verzockt sich - Profis können mit Verantwortung nicht umgehen

Michael Esser: Er bleibt der Bundesliga-Torwart mit den meisten Paraden. Hätte Esser nicht so oft so stark gerettet, wäre die Niederlage noch höher ausgefallen. Einziger in der Mannschaft mit Bundesligaformat. Note 2 ©

Profis sollten ihr Verhalten selbst bestimmen

Jetzt wird ansatzweise klar, warum sich der Trainer so in Rage redete. In der vergangenen Trainingswoche wurde beschlossen, die Profis mehr in die Verantwortung zu nehmen und ihre Gedanken über mögliche Lösungen aus der schwierigen sportlichen Situation zu hören. Nach SPORTBUZZER-Informationen oblag zum Beispiel die Verteidigung der Standardsituationen in Stuttgart den Spielern.

Sie sollten sich besprechen, mit welcher Abwehrform sie sich am wohlsten fühlten, anstatt es vorgegeben zu bekommen: Mann- oder Raumdeckung oder mit welcher Spieleranzahl im eigenen Strafraum agiert werden sollte. Gefordert, sich einzubringen, waren alle, natürlich aber in erster Linie die Abwehrreihe inklusive Torhüter.

Das Ziel war, sich mit dem Gegner und dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen – das Ergebnis war katastrophal: Drei der fünf Gegentore in Stuttgart fielen nach Standardsituationen.