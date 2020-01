Erstes Training für 96-Neuzugang Dominik Kaiser - noch immer Ikonenstatus in Leipzig

Am Samstagmorgen gab Hannover 96 die Verpflichtung von Dominik Kaiser bekannt. Der Mittelfeldspieler kommt vom Bröndby IF und hat einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben. Kurz nach der Verkündung des Wechsels stand für den 31-Jährigen bereits die erste Trainingseinheit mit seinem neuen Team an. Die Roten starteten mit einem Programm der Athletiktrainer - und Kaiser war gleich mittendrin. Im Laufe der Einheit kam dann der Ball hinzu. Besonders auffällig: Die 96-Spieler hatten bei der Trainingseinheit am Samstagvormittag sichtlich Spaß.

Guten Morgen von der MKA! 🤗 Hier startet gerade das Training mit einem Programm unserer Athletiktrainer. Auch schon mit dabei: unser Neuzugang Dominik #Kaiser! 🙌 #H96 #Training #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/AnTtCDKl6J — Hannover 96 (@Hannover96) January 18, 2020

Die erste Trainingseinheit mit Dominik Kaiser in Bildern:

Bilder vom Vormittagstraining von Hannover 96 (18. Januar): Das Auge juckt bei Marc Stendera. ©

Leipziger Fußballikone in Hannover Dominik Kaiser dürfte den meisten deutschen Fußballfans noch aus seiner Zeit beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig bekannt sein. Der 31-Jährige spielte von 2012 bis 2018 für die roten Bullen und stieg mit dem Champions League-Achtelfinalisten von der Regional- bis in die Bundesliga auf. Im Januar 2014 wurde Kaiser zum Mannschaftskapitän ernannt und blieb dies bis zum Ende der ersten Bundesligasaison des Vereins. Insgesamt bestritt der Mittelfeldspieler 156 Pflichtspiele für RB Leipzig und erzielte dabei 32 Tore. Bis heute gilt er als Ikone bei RB Leipzig und genießt nach wie vor ein hohes Ansehen im Verein. Trotzdem wechselte er im Sommer 2018 zum dänischen Erstligisten Bröndby IF - auch weil er in der Bundesliga bei den roten Bullen immer seltener zum Einsatz kam. In Dänemark zeigte er weiterhin starke Leistungen und erzielte in 53 Pflichtspielen insgesamt elf Tore.

Kaiser kann zweite Liga Nun ist er zurück in Deutschland - und will mit seinem neuen Club Hannover 96 eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Dass er in der zweiten Bundesliga gut zurecht kommt, hat er bei Leipzig bereits bewiesen. RB spielte insgesamt zwei Jahre im deutschen Unterhaus, Kaiser zählte durchweg zum Stammpersonal und hatte großen Anteil am Bundesligaaufstieg 2016.