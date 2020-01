Jetzt ist es fix: Nach John Guidetti wechselt auch Dominik Kaiser zu Hannover 96

Samstagmorgen machten die Roten dann Nägel mit Köpfen und gaben die Verpflichtung von Kaiser bekannt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom dänischen Erstligisten Bröndby IF in die niedersächsische Landeshauptstadt und erhält einen Vertrag bis Juni 2022.

Am Freitag gab Hannover 96 die Verpflichtung des schwedischen Stürmers John Guidetti bekannt. Kurz danach ist durchgesickert, dass auch der Ex-Leipziger Dominik Kaiser zum Medizincheck in Hannover weilt - der Wechsel war nur noch Formsache.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Dominik Kaiser von Hannover 96 überzeugen konnten. Mit seiner Erfahrung wird er unserem Team guttun, in seinen sechs Jahren bei RB Leipzig und auch zuletzt in Kopenhagen hat er als Mittelfeldspieler in schöner Regelmäßigkeit seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Mit Dominik holen wir einen Spieler, der auch mit Blick auf die kommende Saison ein wichtiger Baustein der Mannschaft sein wird", so der neue sportliche Leiter Gerhard Zuber.

Zwei Tage nach der Entlassung von Jan Schlaudraff vermeldete 96 bereits mit dem zweiten Neuzugang Vollzug. Kaiser, der bei Bröndby IF zum Stammpersonal zählte, erzielte in der aktuellen Saison in Dänemark acht Tore in 20 Spielen.