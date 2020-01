Hannover 96: Drei Transfers für Kocak nach dem Erstliga-Wochenende

So optimistisch hat man den früheren 96-Stürmer Dieter Schatzschneider lange nicht mehr erlebt. Wenn 96 sich auf drei Positionen gut verstärkt, sagte er, könnte 96 sogar noch um Platz drei in der 2. Liga mitspielen. 96-Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Jan Schlaudraff befinden sich in der heißen Transferphase. Beim Neujahrsempfang sprachen sich die beiden noch diesbezüglich ab. Wer kommt, ist noch nicht klar. Klar ist: Drei Schlüsselpositionen sollen neu besetzt werden.

Der Innenverteidiger Das Interesse an Bröndby-Verteidiger Anthony Jung (28) gibt es nach wie vor. Jung spielt bei Bröndby eher auf der linken Seite im Mittelfeld oder in der Abwehr. In der Innenverteidigung sprang er in der Dreierkette ein. Nach dem ersten Blick auf die Statistiken erschließt sich der Wechsel von Jung nach Hannover nicht, zumal der frühere Leipziger seine Stärken auch eher im sicheren Passspiel hat als in den Zweikämpfen. Bröndby würde ihn abgeben. Das Profil sieht anders aus: Zuverlässig, zweikampfstark und möglichst fehlerfrei sollte der Innenverteidiger sein. Waldemar Anton und Josip Elez stehen aktuell als Innenverteidiger zur Verfügung, Felipe ist auf einem guten Weg, verletzt sich aber in der Regel zu häufig. Marcel Franke wird zum Rückrundenstart noch nicht zurückerwartet.

Der Mittelfeldspieler Auf der Sechserposition sucht 96 tendenziell nicht mehr, weil Waldemar Anton dort spielen soll, wenn 96 einen Innenverteidiger gefunden hat. Es soll möglichst das nachgeholt werden, was 96 im vergangenen Sommer verpasst hat: Die Mannschaft braucht noch spielstarke und gefährliche Mittelfeldspieler der Kategorie Sonny Kittel. Sportdirektor Jan Schlaudraff hätte Kittel gern geholt, aber der kreative Spielmacher wechselte zum Hamburger SV (9 Tore, 2 Torvorlagen). Mit einem, der in der 2. Liga ähnlich stark performte, hat sich 96 schon beschäftigt. Kocak hatte bei Philipp Klement (27) vom VfB Stuttgart vorgefühlt. Ob er anspringt? Der Versuch lohnt sich. Klement schoss Paderborn in der vergangenen Saison in die erste Liga (16 Tore als Mittelfeldspieler). In Stuttgart stand er nur siebenmal in der Startelf. Allerdings: Der neue VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo lässt vorerst keinen Spieler ziehen.

Der Stürmer Eine Torjäger, der Hannover 96 langfristig sicher nach oben schießt? Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt trafen bisger jeweils sechsmal. Keine schlechte Quote, aber das geht natürlich besser, zumal beide Stürmer sich nur gegenseitig Konkurrenz machen. Cedric Teuchert kam wegen des Jochbeinbruchs bei Kocak noch gar nicht zum Zug. 96 sucht einen Stürmer wie Serdar Dursun (28) von Darmstadt 98. Dursun traf bisher siebenmal für Darmstadt. Mit ihm beschäftigte sich 96 ebenfalls. In die gleiche Kategorie fällt Kevin Behrens (28), den Kocak selbst als Stürmer nach Sandhausen geholt hatte. Sowohl Dursun als auch Behrens haben Verträge bis 2021, würden also noch für ihre Klubs eine Ablöse bringen. Beide haben eine Hannover-Vergangenheit, schafften es aber nicht von der 96-Reserve zu den Profis.

