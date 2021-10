Hinterseer, Schatzschneider, Terodde: Dreikampf der Stürmer bei 96 gegen Schalke

Für 96 wäre da: Lukas Hinterseer, der für Tore sorgen soll und beim HSV im Schatten von Terodde stand. Der dritte Betroffene ist Dieter Schatzschneider, den der Schalker mit nur einem Törchen schon am Freitag endgültig vom Thron stoßen könnte. Noch führen Schatzschneider und Terodde gemeinsam mit 153 Treffern die ewige Torschützenliste der 2. Bundesliga an.

Schatzschneider hat am Montag mit Terodde ge­spro­chen, per Skype am Bildschirm. „Ich habe ihm gratuliert und gesagt, dass er mein würdiger Nachfolger wird, noch ist er es ja nicht.“ Terodde hat im Ge­gen­zug auch Schatzschneiders Leistung ge­lobt und berichtet, „je nä­her er den 150 Toren kam, desto fokussierter war er“. Der 33-Jährige freute sich auch über seine Schalker Mitspieler, „die wissen, wo er steht, und ihn bedienen“. Wenn mal nicht, bekommen sie Ansagen von Terodde.

Schatzschneider ist noch kein Hinterseer-Fan, nach vier torlosen Partien für 96. Er empfiehlt, sich „das Kopfballtor von Mous­sa Doumbouya am Sonntag für die Reserve anzusehen, das war sensationell“. Er verstehe nicht, warum Doumbouya keine Chance bei den Profis als Joker bekommt.

Muskuläre Probleme bei Hinterseer sind Vergangenheit

Hinterseer kehrt am Dienstag ins Mannschaftstraining zu­rück. Er hatte zuletzt „muskuläre Probleme“, sagt Trainer Jan Zimmermannn, aber „es behindert ihn gar nicht mehr“.

Der Österreicher kann, darf und soll also auch seine Torbremse lösen. „Ich messe ihn nicht daran“, sagt Zimmermann, „Lukas erfüllt seine Aufgaben bei uns absolut top. Natürlich brauchen wir irgendwann Tore von unseren Stürmern, aber es ist auch die Aufgabe der Mitspieler, ihn in Szene zu setzen.“ Hinterseer inszeniere Chancen für seine Kollegen – mache den „Ball fest“, was Trainer gern se­hen: „Unterm Strich haben wir zu wenig Tore, aber ich mache das nicht allein am Stürmer fest.“