Dresden und Heidenheim als Wegweiser: In welche Richtung geht die wilde Zweitligafahrt für 96?

Der erste Sieg in einem Pflichtspiel hat die Stimmungslage bei 96 aufgehellt. „Fußball macht nur Spaß, wenn man gewinnt“, weiß Sportchef Marcus Mann. Da gab’s vor dem 4:0 in Norderstedt im DFB-Pokal nicht viel Grund zur Heiterkeit. Von sechs Vorbereitungsspielen hatte 96 nur eines gewonnen, gegen Drittligist Viktoria Berlin (1:0). Auf einen Erfolg in der 2. Liga wartet man nach zwei Partien immer noch. Der deutliche Sieg bei Regionalligist Norderstedt kann auch kein Maßstab sein für die nächsten beiden wichtigen Spiele. In der Partie am kommenden Samstag bei Dynamo Dresden und beim folgenden Heimspiel gegen Heidenheim werden die Weichen gestellt: In welche Richtung geht die wilde Zweitligafahrt für 96?

Jan Zimmermann ordnet den vermeintlichen Selbstvertrauensschub aus Norderstedt zurückhaltend ein. „Uns hat die letzte halbe Stunde im Bremen-Spiel auch viel Selbstvertrauen gegeben, deshalb sollte man das nicht überbewerten.“ Beim mit vier Punkten gut gestarteten Aufsteiger muss sich 96 auf mehr Widerstand als in Norderstedt einstellen. „Dresden wird eine schwere Aufgabe“, vermutet der 96-Trainer und kündigt an: „Wir werden hart daran arbeiten, Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen. Das wird das Thema der Woche sein.“