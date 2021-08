Zweikampfversagen: 96-Coach Zimmermann zählt Florent Muslija öffentlich an

An einem Duell zweier Spieler ließ sich am Samstagabend das ganze Drama bei Hannover 96 festmachen: Am Zweikampf des Dresdners Michael Akoto (zuletzt U23 Mainz) und dem gelobten Ballkünstler von 96, Florent Muslija. Akoto gewann, in allen Bereichen, defensiv sowieso, vorne schlug er die Flanke zum vorentscheidenden 1:0 für Dresden, Kopfball von Christoph Daferner. Danach hingen bei 96 die Köpfe, Hannover fiel auseinander und verlor verdient 0:2 beim Aufsteiger.

Offensiv viel zu harmlos: 96 kassiert in Dresden zweite Ligapleite in Folge

Muslija vereinigte alle Nicht-Eigenschaften auf sich. Zimmermann tat deshalb etwas, was Trainer eher selten tun: Er zählte einen Spieler öffentlich an. 96 sei so ungefährlich gewesen, „weil wir uns in Eins-gegen-eins-Zweikämpfen nicht durchsetzen, beispielsweise Flo Muslija“.

"So wird es in der 2. Liga schwierig"

Muslijas Eckstöße, die sich weit vom Tor wegdrehen, hatte 96 ebenfalls anders geübt. Andere Spieler machen stets dieselben Fehler. Sei Muroya etwa, der die eingeübten Muster im Spielaufbau nicht umsetzt oder erneut ein Kopfballduell beim 0:1 von Christoph Daferner (47. Minute) verlor. Oder Marcel Franke, zweiter Sieger nach einem Standard gegen Tim Knipping, Sebastian Mai nickte Knippings Vorlage zum 2:0 ein (82.). Oder Marvin Ducksch, der trotz schlauer Wege drei Großchancen verstolperte, bevor sie entstanden.

Oder, oder, oder – zu viele Oders, die dazu führen, dass 96 nach dem sieglosen Saisonstart in der Tabelle in den Keller rutscht. Dresden, sagte Manager Marcus Mann, hatte „den Druck permanent hochgehalten“. Diesem Druck ist 96 nicht gewachsen. Geht es so weiter, müssen sich die Spieler Gedanken über die 3. Liga machen. „So wird es in der 2. Liga schwierig“, gestand Ex-Kapitän Dominik Kaiser.

Offensichtlich überschätzen sich viele Spieler. Zimmermann deutet es an: „Ich kann es nicht mehr hören, dass wir die besseren Einzelspieler haben. Ein guter Einzelspieler bist du dann, wenn du Zweikämpfe gewinnst, die Einstellung hast, dich durchzusetzen, offensiv wie defensiv.“ Von diesem Typ Spieler war von 96 keiner in Dresden dabei.