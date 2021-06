Dritter Neuzugang endlich fix: Sebastian Kerk wechselt aus Osnabrück zu 96

Tests, Training & Tests: So läuft der Start in die Vorbereitung für die 96-Profis

Der Linksfuß stand in der abgelaufenen Spielzeit in allen Partien der Lila-Weißen auf dem Platz, mit seinen jeweils zehn Toren und zehn Vorlagen konnte er den Abstieg aus der 2. Bundesliga aber nicht verhindern. Kerk, der beim SC Freiburg ausgebildet worden ist und über die Stationen Nürnberg und Kaiserslautern in Osnabrück landete, ist in der Offensive variabel einsetzbar - vor allem im Mittelfeld als Zehner oder als hängende Spitze.

Der künftige 96-Coach freut sich auf den Neuen: "Wir haben uns sehr um Sebastian Kerk bemüht, weil er genau der Spieler ist, der uns in der Offensive gefehlt hat. Er bringt viel Torgefahr aus der zweiten Reihe und bei Standards mit und gibt uns zusätzliche Optionen in unserem Angriffsspiel. Außerdem passt er menschlich sehr gut ins Team", sagt Zimmermann.