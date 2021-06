Nach dem Esser-Abgang: Hannover 96 wird "auf jeden Fall einen Torhüter dazuholen"

Es waren einmal drei: Esser, Ron-Robert Zieler und Martin Hansen, und jeder hatte so seine spezielle Geschichte. Alle sind über 30 Jahre alt, Weltmeister Zieler wurde nach der mäßigen Saison 2019/2020 nach Köln verliehen. Die Analyse: Ihn 2019 zurückzuholen war ein Fehler. Nun kehrt Zieler zurück, nach einer Saison, in der Esser wiederum unter Form spielte. Ersatzmann Hansen hatte zudem Pech mit Verletzungen. Nun ist Esser weg, da sind es nur noch zwei.

Es besteht die Möglichkeit, dass es bald nur noch einen gibt, nämlich Hansen. Zieler war im vergangenen Sommer regelrecht verjagt worden, wäre auch gern in Köln geblieben. Er musste zurück, sein 96-Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Was passiert, wenn ein Angebot für Zieler kommt?

Ob Zieler bleibt? „Stand jetzt gehe ich davon aus“, sagt Trainer Zimmermann. Zieler soll das Signal bekommen haben, dass er eine faire Chance bekommt. Sollte sich allerdings eine Möglichkeit auftun, dass sowohl Zieler als auch 96 von einem Wechsel profitieren – er würde wohl wieder gehen.

96 muss so oder so neu planen. „Wir werden auf jeden Fall einen Torhüter dazuholen“, kündigt Zimmermann an. „Wir haben Überlegungen in mehrere Richtungen, das ist noch nicht abgeschlossen.“

Nun hat Zimmermann mit seinem Torwarttrainer Michael Ratajczak (38) die Chance, einen jüngeren Torwart zu holen. Nicht als Nummer drei, wie Marlon Sündermann es war – sondern eine zukünftige Nummer eins. Bei Leo Weinkauf (24) wurde diese Chance verpasst – 96 verlieh ihn erneut nach Duisburg. Das Beruhigendste am 96-Keeperchaos ist, dass Torwarttrainer Ratajczak sich zur Not selbst noch in die Kiste stellen könnte.