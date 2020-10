Hannover 96 drohen die nächsten Geisterspiele: Profi-Boss Kind hofft auf Lösung mit 1000 Zuschauern 

Das fühlte sich zwar nicht perfekt an, aber doch irgendwie schön: die verdeckte Welle, die am Samstag lückenhaft durch die HDI-Arena schwappte, als die Zuschauer die 96-Führung gegen Düsseldorf feierten. Fans standen auf, rollten die Oberkörper Richtung Himmel und setzten sich wieder. Hannover genoss die kleine Wohlfühloase in der Fanwüste der Corona-Zeit.

In der Zuschauertabelle der 2. Liga ist 96 am Spieltag und in der Tabelle sogar Spitze. Im deutschen Profifußball belegt Hannover bei der absoluten Zuschauerzahl (16 700) sogar einen Champions-League-Platz (3.). Aber die aktuelle Infektionswelle drückt die Freude über das kleine Stimmungshoch. La Ola, die Begeisterungswoge, schwappte vermutlich zum vorerst letzten Mal durch ein deutsches Stadion.